Esami di Stato, la domanda di partecipazione scade il 5 aprile e per fare il Presidente bisogna compilare due moduli telematici

Tra le scadenze che il mese di aprile consegna ai docenti e dirigenti scolastici, c’è quella riferita alla domanda di partecipazione agli esami di Stato del II ciclo 2022-2023. La domanda scade il 5 aprile e per richiedere la funzione di Presidente di commissione è necessario compilare due moduli telematici.

Modello ES-E e modello ES-1

Coloro che intendono acquisire la domanda Modello ES-1, come Presidente o come Presidente/Commissario,

devono prima acquisire il Modello ES-E

Quindi per partecipare alla domanda per Presidente è necessario compilare in prima istanza il modello ES-E che dà accesso all’elenco regionale dei Presidenti, solo dopo si andrà a compilare l’altro modello ES-1. La compilazione del modello ES-E è semplicissima, l’aspirante Presidente deve solamente inserire gli anni di ruolo riferita alla sua posizione giuridica, come si vede nell’immagine sottostante.

Importante è inoltrare le due domande compilate sui due moduli distinti ES-E e ES-1, poi per maggiore sicurezza sarebbe utile verificare l’esistenza dei due moduli inoltrati su archivio delle Istanze OnLine.