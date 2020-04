Esami di Stato: on line o in presenza? Il dibattito è molto acceso [VIDEO]

Esami di Stato: on line o in presenza? Il dibattito è molto...

La questione dell’esame di Stato in presenza o a distanza sta diventando un vero e proprio caso politico.

Molte le dichiarazioni che si sono succedute negli ultimi giorni.

Lucia Azzolina ha detto: “Auspico l’esame si possa svolgere in presenza, nelle giuste condizioni di sicurezza”.

Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva nella Commissione Cultura della Camera, chiede che sia lasciata autonomia alle scuole e alle commissioni senza troppe indicazioni dal ministero, mentre per la ex ministra Valeria Fedeli “l’esame di maturità in presenza è fondamentale”.

E pure il senatore Salvini, leader della Lega, l’esame di Stato è un “rito di passaggio” del tutto ineliminabile.

Al contrario molti nostri lettori dicono che non esistono dispositivi di protezione che possano impedire la diffusione del contagio.

Per parte loro, diverse Associazioni e Gruppi FB, come per esempio Scuola Bene Comune, sottolineano che con esami a scuola si creerebbero situazioni di 100-150 docenti e studenti presenti con conseguenze davvero imprevedibili.