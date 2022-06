Esami di Stato: sulle mascherine scoppia la polemica; forse un arriva un decreto legge

Sull’uso delle mascherine a scuola e nel corso degli esami di Stato si sta aprendo un caso politico di non semplice soluzione.

Con il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 il Governo aveva deciso infatti l’uso obbligatorio delle mascherine nelle scuole fino al termine dell’anno scolastico.

Ne consegue che le mascherine vanno usate fino al 31 agosto prossimo da tutti coloro che si trovano nei locali di una scuola.

A questo punto si pone il problema: ma, durante gli esami di Stato, saranno obbligatorie le mascherine?

Usando il buon senso verrebbe da rispondere no, ma la legge dice altro perché parla esplicitamente di obbligo fino alla fine dell’anno scolastico.

E, proprio facendo leva su questa contraddizione, il Codacons ha presentato un ricorso al TAR Lazio che però non ha potuto fare altro che richiamarsi al decreto legge 24.

Patrizio Bianchi, per parte sua, ha fatto sapere che durante la prova orale il presidente della commissione potrebbe benissimo consentire allo studente di abbassare la mascherina.

Ma i presidi non ci stanno e anche l’ex ministra Lucia Azzolina commenta senza remore: “Io non ho più parole. Fare il ministro vuol dire assumersi la responsabilità di una decisione, non scaricarla sugli altri”.



Ad indicare la possibile soluzione è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che suggerisce di approvare al più presto un decreto legge ad hoc che sposti dal 31 agosto al 15 giugno l’obbligo di usare le mascherine nelle scuole.

Sarebbe una soluzione di buon senso e c’è da chiedersi per quale motivo il Governo non ci abbia pensato prima in modo da evitare che le scuole stiano con il fiato sospeso fino all’ultimo giorno.