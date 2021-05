Esami Trinity nel PTOF – incontri online gratuiti

Uno degli scopi di Trinity College London, ente certificatore internazionale di lingua inglese, musica e arti performative attivo dal 1877 e charity educativa patrocinata dalla famiglia reale britannica, è di avere un impatto positivo attraverso i suoi esami nei sistemi educativi degli oltre 60 Paesi del mondo in cui Trinity opera.

Gli esami graduati Trinity di lingua inglese e di musica sono pensati al fine di stimolare le motivazioni degli studenti e di favorire l’apprendimento in continuità secondo l’ottica del lifelong learning.

Per spiegare come è possibile integrare gli esami di certificazione Trinity di lingua inglese e di musica nell’offerta della scuola allo scopo di promuovere la continuità verticale dell’apprendimento e di contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, il team di supporto Trinity in Italia organizza una serie di incontri gratuiti online per docenti e dirigenti di scuole di ogni ordine e grado.

Per iscriversi:

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4071/ (10 maggio – focus esami musicali)

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4064/ (11 maggio – focus esami lingua inglese)

https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4065/ (26 maggio – focus esami lingua inglese)

