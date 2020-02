Esempio di didattica creativa attraverso il Service Learning

Il Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.

Il Service Learning rappresenta un’interpretazione del rapporto tra dentro e fuori la scuola; consiste in un approccio che permette di realizzare percorsi di apprendimento in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze disciplinari, trasversali, professionali e volti alla partecipazione attiva degli studenti (Fiorin, 2016). Nel Service Learning l’apprendimento è servizio ed il servizio è apprendimento.

In tale contesto descriviamo alcune fasi di un laboratorio a tema (Idraulica creativa) improntato al Service Learning con i rispettivi giochi, esperimenti, attività:

• A. Il ciclo dell’acqua: giochi di ricostruzione del ciclo dell’acqua con immagini e sperimentazione della costruzione di un mini impianto (tubi, rubinetti, vaschette) con l’uso di una vera e propria pompa idraulica;

• B. Le caratteristiche dell’acqua: serie di semplici esperimenti scientifici sulla tensione dell’acqua e su proprietà quali il colore e il calore;

• C. Il risparmio dell’acqua: giochi motori sul riempimento di contenitori senza sprecare l’acqua e sui comportamenti corretti legati al controllo dello spreco;

• D. Il lavoro dell’idraulico: giochi motori per conoscere gli oggetti usati da un idraulico, con travestimenti finali da idraulici;

• E. La sicurezza: giro esplorativo nella Scuola dell’Infanzia per conoscere i simboli della sicurezza e piccoli stand per giocare a riconoscere gli oggetti sicuri per l’idraulico.