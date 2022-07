Esiti Maturità 2022, più “100 e lode” al sud che al nord, dati che contrastano con i risultati Invalsi

Secondo i dati del ministero dell’Istruzione, i 100 e lode alla maturità 2022 si concentrano al sud, con percentuali quali il 6,6% in Calabria, il 6,3% in Puglia e a scendere il 4,8% in Sicilia. Al contrario il numero minimo di 100 e lode lo riscontriamo in Lombardia, con l’1,5%, seguito dall’1,9% del Friuli Venezia Giulia e dal 2% del Veneto.

Dati che contrastano con i risultati Invalsi 2022, che segnalano come anche sul fronte delle eccellenze rimanga il gap tra nord e sud del Paese, non solo sul fronte della dispersione implicita ed esplicita. Lo abbiamo già segnalato: i ragazzi con risultati eccellenti in matematica, dalla Valle d’Aosta al Molise, raggiungono livelli di competenza pari o superiori a 5 (il livello massimo). Tuttavia in regioni come la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i ragazzi eccellenti raggiungono livelli di competenza che stanno tra 4 e 5.

Insomma, i divari territoriali sono tendenze presenti non solo tra gli alunni fragili ma anche tra i bravissimi, che al sud nelle prove Invalsi mostrano qualche carenza in più dei compagni che vivono in cima allo stivale.

La lode per tipologia di scuola

In quale tipologia di scuola si concentrano più lodi?

Come abbiamo riferito, nei Licei il 5,1% dei candidati ha ottenuto la lode (in aumento rispetto al 4,7% dell’anno scorso), il 12% ha raggiunto 100, il 17,8% tra 91 e 99 e il 22,4% tra 81 e 90. Il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (9%) seguito dal Liceo Europeo (7,9%) e dallo Scientifico (7,5%).

Negli indirizzi Tecnici a conseguire la lode è stato l’1,8% delle ragazze e dei ragazzi (stabile rispetto allo scorso anno) mentre il 7,1% ha ottenuto 100, il 12,1% tra 91 e 99. Nei Professionali lode per lo 0,9% dei candidati, voto 100 per il 5,8%, fascia di voto 91-99 per il 12% e 81-90 per il 19,7%.

L’8,9% delle studentesse e degli studenti dei percorsi quadriennali ha ottenuto la lode e il 13,3% il cento.

L’iniziativa della Tecnica della Scuola

Quanto ai ragazzi e alle ragazze che ci hanno segnalato il proprio 100 alla maturità nella nostra iniziativa di valorizzazione delle eccellenze, da dove provengono?

Come abbiamo anticipato, il numero dei neodiplomati presenti nel nostro elenco dei partecipanti provenienti dal Sud, in linea con una tendenza da noi riscontrata l’anno scorso, supera in maniera schiacciante il numero di quelli del Nord: per l’esattezza, su 387 centisti, 271 vivono in Italia Meridionale e Isole. La regione che ha visto più studenti aderire è stata, anche quest’anno, la Sicilia, con ben 120 partecipanti, seguita dalla Calabria (47), dalla Puglia (44), dalla Campania (31), dal Lazio (27), dalla Lombardia (24), dalla Basilicata (14), dall’Abruzzo (13), da Sardegna e Toscana (12), dal Piemonte (11), e da Emilia Romagna e Veneto (10). Le regioni restanti si attestano a meno di 10 partecipanti.