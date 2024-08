Esplorare l’Italia attraverso musei interattivi: un viaggio sensoriale per bambini e famiglie – Elenco PARTE I

In Italia, da Nord a Sud, da anni la rete museale si è arricchita di musei esperienziali e interattivi, in particolare dedicati a bambini e famiglie.

Le esposizioni e le attività sono basate sul metodo Hands-on, ovvero mettere le mani sopra, toccare, e usare i cinque sensi per imparare attraverso l’esplorazione.

Ne presentiamo qui una serie non esaustiva, suddivisa in due parti – Nord e Centro/Sud Italia – per fornire ai genitori e agli insegnanti risorse per il tempo libero, per l’estate e per attività che utilmente potranno integrare quelle in aula.

Valle d’Aosta – Alpi dei ragazzi (Forte di Bard) è un museo dove i visitatori piccoli e grandi vivono l’esperienza della scalata del Monte Bianco, imbragati come per affrontare una cordata.

Trentino Alto Adige – Muse (Trento)

È stato uno dei primi musei per i bambini in Italia, inaugurato nell’estate 2013, progettato da Renzo Piano, offre la possibilità di toccare un ghiacciaio o viaggiare nel tempo fino alle origini della vita. Lo spazio Maxi OoHè dedicato ai piccoli da 0 a 5 anni, che possono giocare, sperimentare e interagire con oggetti, forme, colori. Al Muse in giornate particolari si può anche dormire: si chiama Nanna al museo.

Piemonte – MUCh Museo della Chimica (Torino)

Il Museo della Scienza, che si trova fuori città a Settimo Torinese, ha al suo interno il Bar della chimica dove preparare cocktail che non si bevono, ma divertono.

Il Museo Nazionale del Cinema (Torino) – Offre spazi ed esperienze dove tutto può essere toccato e si può apprendere come sono realizzati i film e i cartoni animati.

Lombardia – Museo Kosmos (Pavia), Museo della Scienza (Milano), Muba (Museo dei bambini) (Milano), Museo di Storia Naturale (Milano), Museo 3 Leonardo (Milano), Museo delle Illusioni (Milano), Parco e Museo del Volo – Volandia (Milano), Museo del Giocattolo e del Bambino (due sedi – Cormano e Santo Stefano Lodigiano)

Kosmos – È un museo di storia naturale che porta alla scoperta di nuovi luoghi geografici. Il simbolo dell’elefante Shanti scandisce le tappe dedicate ai bambini che potranno esplorare anche il contenuto ‘speciale’ di alcuni cassetti posizionati lungo il percorso espositivo per conoscere gli animali della notte, le differenze dei carapaci delle tartarughe, e molto altro.

Museo della Scienza – Propone un viaggio da Leonardo allo sbarco dell’uomo nello spazio.

Muba – Museo dei bambini – Il museo è organizzato con esibizioni interattive a rotazione e laboratori, la visita è tutta basata sul gioco e la creatività. Ai bambini vengono proposte esperienze visive e sensoriali e spesso sono invitati a collaborare anche i genitori.

Museo di Storia Naturale – Propone un viaggio nel tempo, tra dinosauri e fossili e minerali.

Museo Leonardo 3 Museum – Grazie a ricostruzioni inedite delle macchine di Leonardo da Vinci e restauri dei suoi dipinti, permette scoprire tutto sull’artista ed inventore. Da segnalare la caccia al tesoro con Leonardo, adatta anche ai più piccoli.

Museo delle Illusioni – Vi sono più di 70 installazioni, in un percorso coinvolgente per giocare con la scienza, la matematica, la biologia e la psicologia.

Parco e Museo del Volo – Volandia (Milano) – In questo museo, vicino allo scalo di Malpensa, il sogno di volare diventa realtà, sarà infatti possibile provare un volo in mongolfiera simulato e per i ragazzi (da 12 anni) sono disponibili 14 postazioni di volo simulato per volare in pattuglia, sui caccia delle Frecce Tricolori, o su un elicottero.

Museo del Giocattolo e del Bambino (due sedi – Cormano e Santo Stefano Lodigiano) – Ospita un teatro (300 posti), una biblioteca, tanti laboratori creativi ed educativi e una collezione di circa 3.000 oggetti tra le due sedi.

Veneto – Children’s Museum (Verona) – È un museo interattivo e ad alto contenuto esperienziale a tema STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), per bambini da 0 a 12 anni.

Collezione Peggy Guggenheim (Venezia) – Ospita il programma Kids Day, nato appositamente per avvicinare il giovane pubblico, tra i 4 e i 10 anni, all’arte moderna e contemporanea.

Friuli Venezia Giulia – Science Centre Immaginario Scientifico (Trieste, Pordenone, Tavagnacco) – è un museo della scienza interattivo e sperimentale, con exhibit hands-on, un planetario, oltre a molte altre proposte, tra cui X.lab, laboratori ad alto grado di interattività e sessioni di tinkering. A Udine invece si va alla scoperta dei mulini.

Liguria – La città dei bambini e dei ragazzi (Genova)- Creato in collaborazione con La Cité des Enfants di Parigi, la Città dei Bambini è uno spazio tutto dedicato ai bambini dai 2 ai 13 anni e alle loro famiglie, con 90 giochi educativi in cui imparare i segreti della scienza e della tecnologia.