Esplorare l’Italia attraverso musei interattivi: un viaggio sensoriale per bambini e famiglie – Elenco PARTE II

Proseguiamo la carrellata di proposte – non esaustiva – di musei per bambini e bambine attraverso l’Italia del Centro e del Sud.

Emilia Romagna – I Musei del Cibo (Parma) – I Musei del Cibo di Parma sono 8, ognuno dedicato a un’eccellenza del territorio e tutti a breve distanza l’uno dall’altro, nella Food Valley. Ogni Museo ha la propria location, solo quello della pasta e quello del pomodoro sono nella stessa, ognuno su un piano diverso.

Toscana – Museo Palazzo Vecchio (Firenze) – Il museo dei ragazzi di Palazzo Vecchio offre percorsi guidati per famiglie, da scegliere in base all’età e agli interessi dei bambini e delle bambine, a partire dai 4 anni, in italiano, inglese, francese, spagnolo. All’infopoint del Museo è possibile noleggiare un Kit Famiglie (consigliato per bambini dai 6 anni) con una mappa ed altri strumenti utili per la visita del Palazzo.

Umbria – Casa del cioccolato (Perugia) – Al Museo Storico si può scoprire la storia di Perugina e il laboratorio dove nascono le ghiotte creazioni, la Scuola del Cioccolato, dove anche ai bambini viene mostrato come gustare golosi assaggi.

Lazio – Explora – Il Museo dei Bambini (Roma) – Si trova nell’area dell’ex deposito tranviario Atc, e propone tanti laboratori e attività, nell’arco di quasi due ore. Da segnalare l’area Piccoli Esploratori, per i piccoli sotto i 3 anni (al primo piano), con percorsi protetti ed esperienze tattili. Tutti principi alla base della nascita di Explora nascono dalla collaborazione dell’Istituto di Psicologia del CNR. Ai più grandi (7-12 anni) è dedicata un’area che accompagna in un viaggio alla scoperta del mondo della bionica

Marche – Museo del Balì di Saltara (Pesaro) – È un modernissimo museo delle scienze, nel quale i bambini e le bambine possono mettere alla prova le proprie conoscenze e curiosità scientifiche grazie ad oltre 40 postazioni interattive che mostrano fenomeni ed esperimenti.

Museo Tattile Omero (Ancona) – Un museo del tatto per grandi e piccoli, che ospita riproduzioni di grandi opere a rilievo che ripercorrono la storia dell’arte, attraverso un percorso ad occhi chiusi, infatti appena si entra si indossa una mascherina nera sugli occhi e la visita è tutta tattile.

Campania – Science Centre – Città della Scienza (Napoli) – È un grande parco scientifico in cui si possono scoprire i segreti del corpo umano, scendere negli abissi più profondi, esplorare il mondo infinitamente piccolo degli insetti, tra laboratori, spettacoli e percorsi interattivi, e sentire il brivido di volare fino alle stelle a bordo di un razzo 3D.

Puglia – Il MarTa (Taranto) – Ospita il primo Fab Lab museale nazionale italiano, un patrimonio inestimabile di reperti, tutto a misura di bambini. All’interno è possibile fare un bellissimo excursus nella vita della “Magna Graecia”.

Sicilia – MiniMupa, Mini MUseo (Palermo) – È il primo Children’s Museum a Palermo, uno spazio interattivo dedicato esclusivamente ai bambini. Vi sono installazioni, giochi didattici e multimediali e analogici, per scoprire la storia della Sicilia e di Palermo dalla preistoria fino ai nostri giorni, secondo il metodo hands on museum.