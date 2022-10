Estero, ecco l’elenco delle graduatorie esaurite: necessario l’avvio di una nuova procedura selettiva

A margine dell’incontro del 5 ottobre, il MAECI ha inviato alle organizzazioni sindacali i materiali informativi relativi alle graduatorie concorsuali esaurite del personale scolastico all’estero, per le quali si rende necessario l’avvio di una nuova procedura selettiva.

Ne dà notizia la FLC CGIL, che riporta l’elenco delle classi di concorso interessate:

Personale Ata

Ass. Amm. 036 Francese

Personale docente

SCI 002 – Tedesco/Francese

SCI 003 – Tedesco/Francese (classe di concorso A022 lettere)

SCI 009 – Spagnolo

SCI 013 – Inglese

SCI 019 – Spagnolo

SCI 021 – Tedesco

SCI 025 – Spagnolo

SCI 029 – FR/ING/TED/SP.

SEU 001E – Francese/Tedesco/Spagnolo

SEU 002E – Francese

SEU 003 – Tedesco

SEU 010 – Francese

SEU 019 – Francese/Tedesco

SEU 025 – Francese

Per il momento non è necessario bandire selezioni per dirigenti scolastici e lettori.