Estrazione lettera orale maturità oggi in riunione plenaria: il 96,4% dei maturandi è stato ammesso, i dati per regione

Come abbiamo scritto oggi, 17 giugno, è il giorno della riunione plenaria delle commissioni d’esame della maturità 2024, che parte mercoledì 19 giugno con la prova scritta d’italiano. Si tratta del momento in cui i commissari interni ed esterni estraggono la lettera dell’alfabeto da cui iniziare, a livello di cognomi di candidati, gli esami orali.

Al termine della riunione, ricorda Skuolanet, verrà data notizia del calendario dei colloqui orali (data di inizio e fine) e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione/classe. Insomma, verrà fatto il punto su tutte le date della Maturità 2024.

Ricordiamo che, secondo quanto scritto nell’ordinanza, il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.

Maturità 2024, ammessi e non ammessi per regione

Oggi, inoltre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili i dati regionali sugli studenti ammessi all’Esame di Stato per il secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

La percentuale di ammessi all’esame di stato, in tutto il territorio italiano, è del 96,4%, mentre la percentuale di non ammessi è del 3,6%. La Sardegna spicca per più alta percentuale di non ammessi, 7,4%, mentre il Molise fa registrare quella più bassa, 1,8%.

