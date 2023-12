ETwinning 2023, al via oggi la conferenza nazionale: al centro dei lavori il tema dell’innovazione educativa

Da oggi, 14 dicembre, e fino a sabato 16 dicembre asi terrà a Cagliari la Conferenza nazionale eTwinning 2023 dal titolo “eTwinning per lo sviluppo delle competenze dei neoassunti”, organizzata dall’Unità nazionale eTwinning, Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. La Conferenza si svolge presso UNA HOTELS T Hotel Cagliari, in via dei Giudicati, 66 e rappresenta il più importante evento nazionale della community europea di scuole e docenti attivi in progetti di collaborazione a distanza.

L’evento

L’evento si apre oggi alle ore 15,00 ed è prevista la partecipazione di circa 150 insegnanti neoassunti e registrati alla piattaforma e Twinning. I docenti lavoreranno sul tema dell’Innovazione Educativa Globale con esperti di settore; fra cui Maria Chiara Pettenati, Dirigente di Ricerca INDIRE e responsabile scientifica del progetto Neoassunti. Saranno condivise le ultime tendenze e approcci innovativi nell’integrazione della tecnologia nell’istruzione, con un focus sull’impatto positivo dell’eTwinning sulla didattica. Durante la conferenza saranno presentate esperienze e buone pratiche di progetti eTwinning, che hanno stimolato la collaborazione tra scuole a livello internazionale.

Come oggi anno è prevista anche la cerimonia di consegna dei Premi nazionali eTwinning 2023: un momento significativo per riconoscere l’impegno e la creatività degli insegnanti italiani coinvolti in progetti eTwinning di eccellenza, svolti nell’anno scolastico 2022/23. I premi sono stabiliti in un numero di 10 progetti per 5 categorie didattiche.

Cos’è eTwinning e i dati della partecipazione

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web.

L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale. Negli anni si è registrato un incremento costante dei docenti italiani iscritti alla community eTwinning, che da tempo ha superato i 100.000 insegnanti italiani registrati e oltre 1 Milione di iscritti a livello europeo.

Hashtag ufficiale: #eTwPremi23 Info sulla Conferenza: https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-e-premi-etwinning-2023/

I dieci progetti e rispettivi docenti vincitori del Premio nazionale eTwinning 2023:

CATEGORIA – INFANZIA

“Among the stars” dell’Istituto comprensivo “G. Solari” di Loreto (AN), insegnanti Ambra Coccia; Agnese Natale; Silvia Marini; Sofia Pantanetti; Carmela Anna Del popolo; Gigliola Pieroni

CATEGORIA – PRIMARIA

“To Read or Not To Read” Istituto Comprensivo di Andorno Micca (BI); insegnante Emanuela Boffa Ballaran

“Over the moon” dell’istituto Comprensivo Cremona Uno, di Cremona; insegnanti Monica Boccoli, Simonetta Anelli e Federica Ghizzoni

“With our hands” dell’istituto Comprensivo di Arcevia (AN); insegnanti Ombretta Bucci e Maria Cristina Petronilli

CATEGORIA – SECONDARIA I GRADO

“Mi ciudad en 5 sentidos” dell’Istituto Comprensivo di Montegranaro (FM); Elena Vita; Ilaria Calisti

“Make it a better place” dell’Istituto Comprensivo Fra’ Ambrogio da Calepio, Castelli Calepio (BG); insegnante Cinzia Fiorentini

CATEGORIA – SECONDARIA II GRADO

“Tomorrow is now” del Liceo Statale “N. Machiavelli” Roma, insegnanti Maria Rosaria Fasanelli, Angela Ciarlo

“EduCare al cambiamento” dell’IISS “L. Da Vinci – G. R. Carli – S. de Sandrinelli”, Trieste, insegnanti Ángela Lobo López e Rosa Maria Sanchez de Torres; ISIS “L. Da Vinci – G. R. Carli – S. de Sandrinelli”, Trieste; Maria Belén Juan Garcia

“E.Y.E.S. on Democracy (Engaged Young European Students) dell’IISS “G. Galilei” di Crema;insegnante Rita Giovanna Ogliari

CATEGORIA SPECIALE PROGETTI ERASMUS+

“Across the Ocean” del Liceo Classico e Linguistico “G.Mazzini”, di Genova; docente Enrica Maragliano