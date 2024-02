Ex docente dona un miliardo a scuola di Medicina a New York, gli studenti non dovranno più pagare rette: la loro reazione

Ex docente dona un miliardo a scuola di Medicina a New York,...

Una notizia che scalda il cuore. Ruth Gottesman, ex docente 93enne all’Albert Einstein College of Medicine di New York, vedova di un grosso finanziere di Wall Street nel 2022, ha donato un miliardo di dollari alla scuola, cancellando così la retta per gli studenti, pari a 59mila dollari l’anno. Lo riportano i principali media come Il Post e Il Corriere della Sera.

Il college si trova nel Bronx, uno dei quartieri più poveri di New York. La donazione della professoressa Grottesman è la più generosa mai fatta a un college di Medicina negli Stati Uniti. La donna ha proprio chiesto che i soldi vengano usati per coprire la retta scolastica di tutti gli studenti che si iscriveranno alla scuola dall’agosto del 2024 in poi.

La donatrice ha chiesto che i soldi vengano usati per pagare le rette

Nel video dell’annuncio, che è piuttosto commovente, gli studenti reagiscono con un applauso di diversi minuti, a tratti piangendo e abbracciandosi tra loro. La donna ha detto esplicitamente che vuole che la sua donazione permetta ai giovani medici di iniziare la propria carriera senza doversi preoccupare dei debiti, e che spera che ora possano iscriversi alla scuola anche persone che altrimenti non avrebbero potuto permettersi di frequentare una facoltà di medicina.

Il sistema universitario americano, infatti, prevede rette molto alte che gli studenti riescono a pagare solamente contraendo ingenti debiti che poi iniziano a saldare – spesso con grandi fatiche e rinunce – una volta laureati ed entrati nel mondo del lavoro.

GUARDA IL VIDEO

We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein—the largest to any medical school in the country—that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk — Montefiore Health System (@MontefioreNYC) February 26, 2024

Test di Medicina in Italia, come funzionerà quest’anno

Sessanta quiz in cento minuti per tutta la prova anziché i consueti cinquanta, aumentano Biologia, Chimica e Logica mentre diminuiscono Cultura Generale, Fisica e Matematica, addio il tanto discusso equalizzatore, la prova uguale per tutti, le prove saranno 2 e soltanto cartacee e database dei quiz pubblico, diverso per ogni prova e disponibili circa 20 giorni prima di ciascuna data.

Queste le ultime novità che riguardano il Test di Medicina italiano, che nelle ultime settimane hanno fatto insorgere prima i Rettori e poi gli studenti a causa della scarsa chiarezza circa le date e le modalità di svolgimento. Sempre secondo le indiscrezioni, il 28 maggio e il 30 luglio sarebbero le due date ufficiali sulle quali il Ministero dell’Università (MUR) punta per il Test di Medicina 2024. Lo riporta La Repubblica.

Nello specifico, i sessanta quiz sarebbero così suddivisi: 4 per le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 dedicati a ragionamento logico e problemi, 23 per Biologia, 15 per Chimica e 13 per Fisica e Matematica. Se confermate, date e modalità risulterebbero molto diverse rispetto a quello che ci si aspettava.

Lo studente dovrà scegliere fra cinque opzioni possibili per ogni domanda: una risposta giusta vale 1,5 punti; una sbagliata ne fa perdere 0,4 e ogni risposta omessa vale zero.

La prova potrà essere ripetuta e a fine agosto lo studente potrà inserire il risultato migliore per la formazione della graduatoria, in vista dell’assegnazione alle diverse università.