Ex studente torna nella sua scuola per salutare i docenti ubriaco e in stato di agitazione: intervengono i Carabinieri

Ex studente torna nella sua scuola per salutare i docenti ubriaco e...

Un fatto increscioso si è verificato ieri, 23 gennaio, in una scuola della provincia di Milano. Uno studente è andato nel suo vecchio istituto per salutare gli ex professori; fin qua nulla di strano, se non fosse che era ubriaco. Lo riporta il giornale locale Prima Milano Ovest.

La ricostruzione dei fatti

Tutto è avvenuto in un istituto superiore. Il ragazzo in questione è apparso subito su di giri, alquanto alterato: a tutti coloro che lo hanno visto è parso chiaro che avesse bevuto un po’ troppo. Docenti e personale scolastico hanno cercato di contenerlo, ma il giovane era molto agitato e in alcuni momenti ha avuto conflitti verbali con i presenti.

All’arrivo degli uomini dell’Arma, il giovane non ha opposto resistenza ed è uscito dall’istituto accompagnato dai Carabinieri.