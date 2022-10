Fa domanda per diventare collaboratrice scolastica, assunta dopo 37 anni: “Non ricordavo, credevo fosse una presa in giro”

Una vicenda che ha dell’assurdo conclusasi con un lieto fine. Marcella Primiceri, una 58enne di Mesagne, in provincia di Brindisi, ha appena ricevuto la chiamata per prendere ruolo come collaboratrice scolastica. Salta all’occhio il fatto che la domanda è stata presentata nel 1985, ben 37 anni fa.

Finalmente, come riporta Fanpage.it, nel settembre di quest’anno la 58enne ha realizzato il suo sogno di entrare di ruolo come collaboratrice scolastica, presso l’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi. La donna, 9 anni fa, era volata in Germania per cercare fortuna a Lippstadt.

“Volevo dare un futuro migliore a mio figlio minore. La vita con me non è stata semplice. I problemi sono stati tanti ma non mi sono mai abbattuta riuscendo sempre a cavarmela, combattendo per i miei figli”, ha detto la signora Marcella. Questa si trovava ancora in Germania, quando nel marzo di quest’anno alcune amiche di sua sorella l’hanno contattata per dirle che una persona voleva parlare “con urgenza” con lei.

Un sogno diventato realtà

“Quando mi ha chiamato mi ha riferito che ero nella graduatoria Ata come collaboratrice scolastica. All’inizio credevo mi stesse prendendo in giro ma poi mi ha messo in contatto con il sindacato”. Dopo quasi 40 anni la neoassunta aveva pure dimenticato di aver fatto domanda. Una volta accertatasi che fosse tutto vero la donna è tornata nella sua città natale, così come desiderava, dove vivono sua madre, due sorelle e il figlio più giovane.

“Nonostante sia oltre un mese che ho assunto il nuovo incarico ancora non mi sembra vero. È stata una grande emozione, un sogno che non pensavo che avrei mai potuto realizzare”, ha spiegato Marcella.