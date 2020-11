Fare didattica a distanza con Educazione Digitale: la piattaforma che offre risorse gratuite per i docenti

Educazione Digitale è la piattaforma educativa dedicata a insegnanti e dirigenti scolastici, che da anni si occupa di formazione e didattica, collaborando con le principali realtà istituzionali e il mondo delle grandi aziende, per realizzare innovative iniziative di sensibilizzazione completamente gratuite.

Il Ministero dell’Istruzione ha scelto di attestare ufficialmente il riconoscimento di interesse a Educazione Digitale e di supportare le iniziative da essa veicolate, per il valore educativo e sociale, che la contraddistinguono.

A scuola di innovazione

I contenuti validati, disponibili sulla piattaforma, consentono di avviare, con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, riflessioni valoriali sui principali temi di attualità e di promuovere la maturazione di una coscienza civica e sociale.

Linguaggi multimediali, approcci metodologici diversificati, attività laboratoriali e momenti di interazione tra pari, accompagnano ragazze e ragazzi nelle diverse fasi dell’apprendimento, rendendoli gradualmente autonomi nel pensiero critico e nella rielaborazione dei contenuti.

Le risorse gratuite per i docenti

Educazione Digitale mette gratuitamente a disposizione di dirigenti e insegnanti molteplici risorse educative multimediali per il proprio aggiornamento e la formazione degli alunni, webinar e videolezioni, schede di lavoro, monografie di approfondimento e concorsi interscolastici a premi.

I percorsi didattici consentono di sviluppare lezioni inclusive e interdisciplinari, in presenza o a distanza, su:

educazione ambientale e sostenibilità,

educazione alimentare,

educazione alla salute,

educazione civica,

educazione finanziaria,

sicurezza,

competenze personali e professionali,

orientamento.

Per conoscere tutte le iniziative disponibili e registrarsi a EducazioneDigitale.it, consultare il link: https://www.educazionedigitale.it/iscriviti-ad-ed/

Competenze trasversali e orientamento al lavoro: le iniziative di PCTO digitale

Educazione Digitale si prefigge anche l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli studenti, orientandoli al mondo del lavoro attraverso un processo di consapevolezza e valorizzazione dei propri talenti e inclinazioni.

Le classi hanno a disposizione un ventaglio di possibilità di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) interamente digitali e gratuiti, che consentono di svolgere in completa sicurezza un’esperienza professionalizzante, guidata da un tutor aziendale.

Ogni percorso prevede moduli formativi in e-learning e attività di project work, che favoriscono la scoperta tangibile delle opportunità lavorative offerte dalle aziende aderenti.

Per scoprire tutte le iniziative di PCTO e le ore certificate da ciascuna, consultare il link: https://www.educazionedigitale.it/pcto/

Educazione Digitale: una piattaforma in continua evoluzione

Per agevolare il lavoro dei docenti, Educazione Digitale ha implementato la piattaforma con una nuova funzione: classe virtuale, un ambiente di lavoro digitale che consente di interagire, in plenaria o in modo asincrono, con gli studenti e di costruire lezioni tematiche personalizzate.

Questa funzione, nata per facilitare la didattica a distanza, consente di stabilire una routine quotidiana, che rimette al centro dell’insegnamento la relazione, e di monitorare, in tempo reale, i progressi degli studenti, attraverso la costituzione di momenti di confronto, verifica e feedback personali.

Per scoprire il funzionamento della classe virtuale, consultare il link: https://www.educazionedigitale.it/classi-virtuali/

Consapevoli delle continue sfide del mondo educativo, desideriamo continuare a supportare i docenti nel loro lavoro, promuovendo una didattica condivisa, etica e al passo con i tempi su EducazioneDigitale.it.

pubbliredazionale