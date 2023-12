Fasce orarie malattia dipendenti pubblici, ecco cosa cambia per docenti e Ata

Con una nota emanata in data 22 dicembre, l’Inps comunica i nuovi orari che verranno osservati per le visite mediche disposte nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia.

Fasce orarie malattia

Le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.

Il problema nasce dal fatto che di recente il TAR Lazio aveva annullato la disposizione contenuta nell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, disposizione che stabilisce: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

Il 3 novembre scorso, però, è stata pubblica la sentenza del TAR del Lazio n. 16305/2023 che ha annullato il suddetto decreto nella parte che abbiamo riportato.