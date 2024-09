Favori sessuali in cambio di bei voti, docente sospeso per un anno: ha un attacco di panico e non si presenta in tribunale

Favori sessuali in cambio di bei voti, docente sospeso per un anno:...

Una brutta storia di abusi sessuali messi in atto da un docente. Tutto è stato raccontato da La Provincia di Como e da TgCom24. Proprio nella città lombarda un insegnante avrebbe ricattato delle studentesse, chiedendo sesso in cambio di ottimi voti a scuola.

Il docente è sotto shock

“Se fai sesso con me ti do un bell’8 alla verifica. E ti aiuto anche con gli altri prof”, sarebbe stato questo il tenore dei messaggi inviati su Instagram da un supplente alle alunne. Il docente sarebbe stato sospeso per un anno dall’insegnamento mentre continuano le indagini.

L’insegnante, sotto shock per essere accusato di violenza sessuale e istigazione alla corruzione, avrebbe rinunciato all’interrogatorio. In un primo tempo il docente avrebbe raggiunto via Instagram una studentessa minorenne che oggi lo accuserebbe di abusi. Sarebbe poi passato a scrivere a una sua amica che aveva difficoltà a scuola con la promessa di un aiuto nella sua materia e nelle altre in cambio di sesso.

Le ragazze temevano ripercussioni a scuola

Quest’ultima si sarebbe sempre rifiutata, finché “in un’occasione – riferisce sempre il quotidiano – il docente avrebbe anche proposto un rapporto via chat con lo scambio di foto intime tra i due. Foto che lui ha inviato, pretendendo in cambio lo stesso dalla propria alunna. La quale avrebbe acconsentito, ma solo perché preoccupata di possibili ripercussioni negative sul proprio andamento scolastico”.

Convocato per l’interrogatorio davanti al giudice, l’indagato non si sarebbe presentato, perché – come avrebbe comunicato il suo avvocato – vittima di “attacchi di panico da quando ha saputo di essere sotto inchiesta”.