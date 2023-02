Fazzolari (Fdi) smentisce: “Insegnare a sparare nelle scuole? Tutto ciò è ridicolo e infondato”

Come ha riportato oggi La Stampa, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, subito dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro etiope, parlando con il generale Franco Federici, consigliere militare presso la presidenza del Consiglio, avrebbe detto: “Dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole. C’è tutta una rete di associazioni che si possono coinvolgere e mettere in contatto con il mondo delle scuole. Ci sono ragazzi molto appassionati e bravi che lo fanno nel tempo libero. Manca una struttura e un riconoscimento ufficiale. È un’attività che io penso meriti la stessa dignità degli altri sport”.

Il diretto interessato, però, smentisce. “L’articolo apparso oggi sul quotidiano ‘La Stampa’ nel quale si sostiene che io vorrei ‘insegnare a sparare nelle scuole’ è ridicolo e infondato”, ha affermato lo stesso Fazzolari, come riporta Ultimora.net – Politics.

La difesa di Fazzolari

“La chiacchierata tra me e il generale Federici, consigliere militare del presidente Meloni, che il giornalista de ‘La Stampa’ crede di aver carpito come uno scoop, verteva su tutt’altro: la necessità di fornire maggiori risorse per l’addestramento di Forze armate e Forze di polizia e, oltre a ciò, l’ipotesi di prevedere un canale privilegiato di assunzione in questi corpi dello Stato per gli atleti di discipline sportive reputate attinenti, anche se non olimpiche, quali paracadutismo, alpinismo e discipline di tiro. Due misure alle quali lavoreremo al più presto”, questo sarebbe stato il tema della discussione incriminata.