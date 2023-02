Insegnare a sparare a scuola, la proposta di Fazzolari (FdI): “Il tiro a segno è un’attività che merita la stessa dignità di altri sport”

Una questione alquanto delicata quella di cui si sta parlando nelle ultime ore. Come riportano La Stampa e Open, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, subito dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro etiope, parlando con il generale Franco Federici, consigliere militare presso la presidenza del Consiglio, ha detto: “Dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole. C’è tutta una rete di associazioni che si possono coinvolgere e mettere in contatto con il mondo delle scuole. Ci sono ragazzi molto appassionati e bravi che lo fanno nel tempo libero. Manca una struttura e un riconoscimento ufficiale. È un’attività che io penso meriti la stessa dignità degli altri sport”.

A quanto pare Fazzolari crede che “sparare” sia un’attività che si dovrebbe fare a scuola. Ecco come ha risposto Federici, che sembra favorevole: “Sì, in effetti è anche una disciplina olimpica. Vediamo cosa possiamo fare. Organizziamo un incontro e mettiamo intorno al tavolo i vari soggetti interessati”.

Cosa ne pensa Valditara?

Ovviamente la proposta, che per ora rimane tale, sta scatenando un fiume di polemiche. “Ci mancavano solo le armi a scuola. Le parole del numero 2 di Giorgia Meloni Fazzolari, paladino dei portatori di armi, che secondo quanto riportato dalla stampa vorrebbe mettere le pistole in mano ai nostri studenti, sono gravissime e vanno chiarite al più presto. Possibile che gli sfugga il pericolo enorme che si correrebbe ed il messaggio culturale devastante che si manderebbe ai nostri ragazzi? La scusa del tiro a segno è ridicola”, così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Barbara Floridia.

“Pretendiamo che il ministro Valditara o la stessa Giorgia Meloni dicano con chiarezza se sono d’accordo con Fazzolari e davvero vogliono portare le armi nelle nostre scuole”, ha concluso, chiedendo al ministro dell’Istruzione e del Merito un parere sulla questione.