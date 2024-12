Fensir: carta del docente ancora una vittoria a Venezia per un docente di ruolo

L’essere a tempo indeterminato fin dall’anno scolastico 2022/23 non ha impedito il riconoscimento ad una docente di Venezia l’ottenimento della carta elettronica del docente del pregresso periodo a tempo determinato.

La ricorrente, patrocinata dai legali della Fensir, Mascheretti e Bassani, ha ottenuto il pieno risarcimento, oltre oneri, del triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 vedendosi riconosciuto il bonus di €1500,00.

“Non è il primo risarcimento che l’Ufficio Legale della Fensir ottiene su tutto il territorio Nazionale. Dal 2023 al 2024 sono circa 200 i docenti risarciti grazie al Patrocino dei nostri collaboratori degli Studi Legali” afferma Giuseppe Favilla, segretario generale della Fensir.

Le motivazioni sottese, ormai note, è che il diritto doveva essere già messo in atto “considerato l’attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l’esigibilità attuale dell’adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale, accertando il diritto all’accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del Ministero a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23)”

Dunque il diritto per il personale a tempo determinato alla fruizione della Carta del Docente è giurisprudenza. Nonostante le numerose sentenze però la ancora oggi la stessa non è riconosciuta obbligando migliaia di docente a ricorrere al giudice del lavoro.

L’Ufficio Legale della Fensir continuerà la sua battaglia nei tribunali al fine di rendere giustizia ed equità di trattamento.

La Redazione Fensir

