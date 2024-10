Festa dei Nonni, premiati alla Camera due nonni di 36 e 37 anni. Il dibattito: “Esempio negativo, ignoranza che diventa merito”

Oggi, come era successo già l’anno scorso, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha premiato una coppia giovane che ha avuto la gioia di avere due nipoti a, rispettivamente, 36 e 37 anni. C’è però chi storce il naso e crede che non si tratti di un esempio da seguire e quindi da premiare.

“Scelta di vita coraggiosa”

Ecco le parole di Fontana riportate da Agenzia Vista: “Bell’esempio e a me piace portare avanti questi begli esempi, soprattutto in questo periodo. E’ stata una scelta di vita coraggiosa, il fatto di avere figli, e dopo anche nipoti, è una cosa importante per la nostra società”.

“E’ una coppia sorridente, che ha voglia di fare, è una coppia di lavoratori, ci sono tanti sacrifici, tante problematiche, ma li si affrontano con senso di responsabilità – ha osservato la terza carica dello Stato -. Il fatto di avere dei ragazzi responsabili che, nonostante la giovane età, abbiano deciso di fare una famiglia, di accudire i figli e adesso anche i nipoti, è secondo me un segnale positivo”.

I due hanno avuto una figlia nel 2004, che a sua volta è diventata mamma qualche settimana fa a soli 19, come riporta AgenParl. Come riporta Ansa, i due hanno detto che “i nonni giovani hanno più forze per aiutare i figli”.

La polemica

Un post su X, molto polemico nei confronti di questa iniziativa, sta macinando consensi. Eccone il contenuto: “Fontana premia una coppia per essere diventati nonni, a 37 e 38 anni, da pochi giorni. L’ignoranza che diventa un merito. Dovrebbero presi come esempio negativo e come spunto per incentivare l’educazione sessuale nelle scuole”.

Insomma, secondo questa visione bisognerebbe disincentivare questo tipo di scelte di vita? Certo, non bisogna nemmeno stigmatizzarle; ma addirittura premiarle? Per molti è eccessivo.

“Per la nostra classe dirigente è importante figliare e più si è giovani, meglio è. Più forza lavoro, meno scuola e sicuramente zero educazione sessuale. Il quadretto perfetto”, così ha continuato l’autore del post.

Ecco alcuni commenti:

“Diventare nonni a 39 anni non mi pare questo fulgido esempio. Ogni estremo, a mio avviso è sbagliato…lo è diventare genitore a 60 anni, ma anche a 18, quando della vita non sai ancora nulla. Mi sembra tutto ridicolo francamente”.

“Diventare genitori a 17 e 18 anni è francamente anomalo, così come diventare nonni a 39. Se questi sono i modelli da imitare e da premiare siamo nella bizzarria più totale”.

“Ancora si dà enfasi al ‘fare’ i figli, senza nessuna preoccupazione di come si debbano mantenere”.