Festa del tricolore, la bandiera italiana compie 227 anni. Frassinetti: “Insegnarne i valori a scuola, già in tenera età”

Oggi, 7 gennaio, è la Giornata Nazionale della Bandiera, che celebra il tricolore italiano. La bandiera italiana oggi compie per l’esattezza 227 anni. La scelta di questa data? Il 7 gennaio 1797 viene scelto il tricolore, verde, bianco e rosso, come vessillo della Repubblica Cispadana. Da allora è il simbolo dell’unità nazionale.

Numerose le dichiarazioni dei maggiori esponenti delle istituzioni. “Nella Giornata Nazionale della Bandiera celebriamo il nostro Tricolore, che da 227 anni ci accompagna. Con orgoglio ne omaggiamo i più alti valori, perché onorare la Bandiera italiana vuol dire anche conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici. Viva la Bandiera italiana. Viva l’Italia”, così la premier Giorgia Meloni.

Tricolore, Mattarella: “Patrimonio di storia e cultura”

“Ricorre oggi il 227° anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe della storia d’Italia, è giunto sino ad oggi, simbolo della Patria. La Costituzione afferma, con l’articolo 12, il Tricolore come Bandiera della Repubblica, emblema del nostro Paese. In essa si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale e quegli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e rispetto dei diritti dell’uomo che sono le fondamenta della nostra comunità e animano la coscienza civile nelle sue varie espressioni. Del Tricolore, patrimonio di storia e cultura, andiamo, giustamente orgogliosi. In esso si riconoscono le concittadine e i concittadini stimolati nell’impegno di rendere vivi i valori della Costituzione. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”, ha detto, come riporta IlSole24Ore, il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

“Vessillo dell’unità nazionale, rappresenta i valori e le radici su cui si fonda la nostra Patria. Un pensiero a tutti coloro, militari e civili, che sono caduti difendendo il Tricolore”, ha detto Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

“Il Tricolore è la sintesi più elevata della nostra storia e della nostra identità nazionale. L’orgoglio di essere italiani deve vivere forte in noi”, così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Festa del Tricolore, Frassinetti: “Insegnarne significato a scuola”

“Oggi, nella ricorrenza della festa della nascita della nostra Bandiera Tricolore, avvenuta a Reggio il 7 gennaio 1797, è bene ribadire l’importanza dell’insegnamento in tutte le scuole del significato del Tricolore simbolo di Unità Nazionale. È importante trasmettere questi valori intramontabili agli studenti fin dalla più tenera età. Rispettare ed amare la propria Bandiera rappresenta un momento importante nell’apprendimento della cultura civica dei nostri giovani” questo quanto dichiara Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione ed al Merito.

“Il tricolore rappresenta l’unità degli italiani, una storia comune, i valori della nostra Costituzione. È un simbolo importante anche per la nostra scuola”, ha scritto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.