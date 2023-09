Festa nazionale dei Nonni, una scuola organizza un incontro tra diverse generazioni

Il prossimo 2 ottobre si celebra la Festa nazionale dei Nonni, istituita con la legge n.159 del 31 luglio 2005 in concomitanza in concomitanza con il giorno in cui la Chiesa celebra gli Angeli.

E proprio per l’occasione, l’Istituto Majorana di Milazzo (ME) ha organizzato un evento che ha lo scopo di far incontrare giovani e anziani, in una connessione di esperienze e percorsi di vita diversi che si intrecciano.

La scuola ha così commentato l’iniziativa: “Grazie alla disponibilità dei numerosi e illustri ospiti in quiescienza e alla collaborazione della Lute, Università della Terza Età, l’evento Festa dei nonni – Service Learning – Ieri, oggi, domani, Generazioni Connesse offrirà ai nostri studenti non solo l’occasione per riscoprire i legami fra le generazioni e renderli più saldi, ma sarà il nobile spunto per attivare un dibattito sulle esperienze di vita dei Nonni Ospiti, per arricchire i loro orizzonti, proiettandosi in un futuro vicino e familiare. Conoscere le proprie radici, farle proprie e tramandarle, costituisce un’ulteriore ed efficace pagina di quel Nuovo Umanesimo di cui si alimenta l’azione educativa del Majorana, una comunità educante che attraverso le proprie scelte didattiche intende contribuire allo sviluppo completo di ogni persona sul piano cognitivo, culturale e sociale, affinché possa affrontare con responsabilità e positivamente la mutevolezza degli scenari sociali e professionali presenti e futuri.“