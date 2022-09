Fiera Didacta 2022, al via l’edizione siciliana dedicata ai cento anni dalla nascita di Mario Lodi

Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, quest’anno avrà un’edizione siciliana. Infatti, dal 20 al 22 ottobre l’evento sarà ospite degli spazi di SICILIA FIERA Exibithion Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania.

Tra le attività formative proposte, ci saranno quella riguardanti il coding nella didattica delle discipline, la grammatica valenziale, l’uso di Instagram e Tik Tok come piattaforma per una didattica innovativa, la flipped per lo sviluppo delle soft skills nella didattica orientativa e alle strategie di inclusione per il contrasto dell’abbandono scolastico.

Saranno disponibili un totale di 230 gli eventi proposti sia dal comitato scientifico che dagli organizzati dalle aziende, tra workshop immersivi, seminari e convegni che hanno come filo conduttore l’innovazione didattica. La manifestazione è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, area 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e agli addetti ai lavori nelle filiere della scuola.

Inoltre, in occasione dei cento anni dalla nascita di Mario Lodi, al quale è dedicata la manifestazione, il 22 ottobre è previsto un seminario “Mettere al centro della scuola il bambino”, organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi, in collaborazione con INDIRE. Durante la Fiera, i docenti potranno trovare sportelli per partecipare o avere informazione sui programmi Erasmus e PON.

Le oltre 75 aziende partecipanti (leader del settore scuola), presenteranno importanti novità, a partire dal settore dell’elettronica (robotica, sistemi di automazione, Lim di nuova generazione ecc.), delle applicazioni, come le aule immersive, del metaverso, della realtà aumentata e anche tante nuove proposte in tema di ambienti didattici innovativi 4.0, ecosistemi di apprendimento e contenuti digitali ed editoriali di ultima generazione.

La Tecnica della Scuola, nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, sarà presente alla Fiera Didacta Sicilia allo stand numero 13 per parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/) e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.

Orario di apertura della mostra: tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30

Costo del biglietto giornaliero: € 10,00