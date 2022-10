Fiera Didacta, edizione siciliana dedicata al centenario di Mario Lodi: il concetto di classe del “fare insieme”

La prima edizione siciliana di Fiera Didacta Italia, che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre 2022 negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia di Catania, è dedicata al centenario della nascita dell’educatore Mario Lodi.



Lodi, ispirandosi alla pedagogia popolare, ha posto al centro della scuola i bambini e le bambine, ascoltando le loro voci e valorizzando le loro esperienze, così da poter imparare a leggere il mondo attraverso i loro occhi. È il concetto di classe del “fare insieme”, che don Lorenzo Milani applicò nella sua scuola a Barbiana. Un insegnamento ancora oggi incredibilmente attuale che Fiera Didacta Italia porta all’interno dei propri valori.



Il programma dell’edizione siciliana di Fiera Didacta Italia prevede oltre 75 eventi formativi, tra workshop immersivi, seminari e convegni, progettati su varie tematiche, dall’ambito scientifico e umanistico a quello tecnologico e delle architetture scolastiche, fino allo spazio artistico-musicale e all’apprendimento. Il programma è suddiviso per diverse tipologie di attività che possono interessare i dirigenti, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, il mondo della ricerca e quello universitario. E una novità in più: durante la Fiera i docenti potranno trovare sportelli informativi per partecipare ai programmi Erasmus e PON.

La Tecnica della Scuola, nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, sarà presente alla Fiera Didacta Sicilia allo stand numero 13 per parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti.