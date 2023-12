Film Paola Cortellesi C’è ancora domani, dopo la donazione dei 400 biglietti agli studenti, la regista: “Sono onorata”

“C’è ancora domani”, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi, il cui tema principale è la violenza sulle donne, continua a macinare record su record, dopo mesi dal suo ingresso nelle sale italiane. Sono in molti ad aver sottolineato l’importanza di far vedere questo tipo di prodotti culturali nelle scuole. E proprio qualche settimana fa un imprenditore di Lodi, che è voluto rimanere anonimo, come riporta Fanpage.it, ha deciso di comprare 400 biglietti del cinema per vedere la pellicola e regalarli agli studenti di una scuola. Lo ha deciso dopo averlo visto, e averne colto l’essenza.

Paola Cortellesi, dopo aver saputo di questa donazione, ha affermato: “La bellezza di questo gesto. Sono onorata”.

Adesso il film ha quasi superato i 32 milioni di incasso, superando anche il record di La vita è bella di Roberto Benigni.

Paola Cortellesi invitata da Meloni dopo l’appello su prevenzioni femminicidi a scuola: “Faccio i miei complimenti. Sarei contenta di incontrarla”

La presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda di Alley Oop, blog del Sole 24 Ore, ha affermato: “È un film molto coraggioso e stimolante. Faccio i miei complimenti a Paola Cortellesi e sarei contenta di incontrarla a Palazzo Chigi”

Sull’ultimo film di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, Carla Signoris: “Andrebbe fatto vedere nelle scuole”

Ma non sono solo utenti del web a tessere le lodi del film, anche addetti ai lavori. Riportiamo il commento fatto a Repubblica dall’attrice pluripremiata Carla Signoris: “L’ho trovato meraviglioso, necessario. Lo farei girare nelle scuole, è fondamentale che si capisce da dove veniamo, quella mentalità lì c’è ancora. Camuffata ma c’è. Noi genitori di figli maschi abbiamo una grossa responsabilità”.