Paola Cortellesi invitata da Meloni dopo l’appello su prevenzioni femminicidi a scuola: “Faccio i miei complimenti. Sarei contenta di incontrarla”

Nelle ultime settimane sta spopolando al botteghino il primo film da regista di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, sulla forza delle donne che conquistano il diritto di voto, ambientato nell’Italia del secondo dopoguerra. Da allora l’attrice e neo regista ha lanciato diversi appelli per portare nelle scuole la prevenzione dei femminicidi e violenza di genere tramite l’educazione sessuale.

Inoltre, per far da eco al suo appello ha rivolto le sue parole sia alla premier Giorgia Meloni che alla segretaria del PD Elly Schlein, dichiarando: “Magari una ci può piacere più di un’altra, ma è incredibile che non spingano per un progetto, un accordo su temi che le riguardano entrambe, come la prevenzione dei femminicidi, a partire dalla scuola. Mi piacerebbe tanto incontrarle. Con la Fondazione “Una Nessuna Centomila”(che si occupa di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne) stiamo pensando di fare un invito ufficiale”.

E la risposta non si è fatta attendere. Infatti, la presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda di Alley Oop, blog del Sole 24 Ore, ha affermato: “È un film molto coraggioso e stimolante. Faccio i miei complimenti a Paola Cortellesi e sarei contenta di incontrarla a Palazzo Chigi”.

Anche Elly Schlein ha risposto all’appello: “Ha ragione Cortellesi. E io ci sto. Da qualche tempo rivolgo un appello alla presidente Meloni affinché almeno sul contrasto alla violenza di genere possiamo mettere da parte l’aspra dialettica tra maggioranza e opposizione e far fare passi avanti al Paese, non solo sulla repressione ma anche sulla prevenzione”.