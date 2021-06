Finalmente il bando del concorso STEM! Le date delle prove scritte

La Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021 ha pubblicato il bando riguardante il concorso per le discipline STEM. Il bando conferma e precisa le novità contenute nel Decreto “Sostegni bis”, in virtù del quale sono state modificate sostanzialmente le procedure concorsuali. Ecco le date per le prove scritte: 2, 5, 6, 7 e 8 luglio.

Riassumiamo qui velocemente le novità introdotte dal decreto:

Non è più prevista la prova preselettiva; Vi sarà un’unica prova scritta, con 50 domande a risposta multipla (4 risposte per quesito, una delle quali corretta), di cui 40 riguardanti la disciplina per il quale il candidato si presenta, 5 di informatica e 5 di lingua inglese; la prova dura 100 minuti, è valutata al massimo 100 punti ed è superata da chi ne consegue 70; Inoltre, vi sarà un’unica prova orale, di una durata massima di 45 minuti, che consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC; i contenuti della prova fanno riferimento all’allegato A; anche la prova orale è valutata al massimo 100 punti e superata con un minimo di 70; Un ulteriore punteggio si basa sulla valutazione dei titoli di ciascun candidato.

La graduatoria viene stilata in base ai punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui ai punti 2, 3 e 4

Inoltre, per far fronte alla carenza di insegnanti nelle materie cosiddette STEM (Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Fisica, Scienze e tecnologie informatiche), è prevista una sessione straordinaria del concorso dedicata appunto a queste materie. Le graduatorie dovrebbero essere pubblicate entro la fine di luglio, affinché i nuovi docenti possano essere in cattedra il primo settembre 2021. Possono partecipare a questa sessione tutti coloro che, al momento dell’iscrizione, hanno indicato una di queste classi di concorso (A20, A26, A27, A28, A41); non c’è quindi bisogno di fare altre domande o ulteriori iscrizioni. Chi non dovesse superare la prova, può comunque partecipare al concorso ordinario per le stesse classi di concorso. Per quanto riguarda lo svolgimento di questa sessione straordinaria, sono previste una prova scritta e una prova orale, con le stesse modalità già specificate; non è invece prevista la valutazione dei titoli.

