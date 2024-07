Fiori e corona d’alloro dopo l’orale di maturità, pioggia di critiche al trend: “È come se bruciassero le tappe in ogni cosa”

In questi giorni, com’è noto, si stanno svolgendo le prove orali della maturità 2024. Molti ragazzi, ormai ad un passo dal diploma, hanno già concluso. Sui social, in effetti, fioccano le foto dei maturandi appena usciti dall’aula in cui hanno svolto l’orale.

Giusto festeggiare come si vuole?

In mezzo ai tipici festeggiamenti, tra abbracci, foto e risate, quest’anno hanno fatto capolino nelle foto anche grossi bouquet di fiori e addirittura corone di alloro, che di solito vengono poste sul capo dei neolaureati. Come se non bastasse, il dress code dei maturandi all’orale sembra essere diventato molto più elegante: le ragazze, ad esempio, si presentano spesso con tailleur e tacchi, proprio come si fa alla laurea.

Questo ha fatto storcere il naso a molti: non è che forse si esagera un po’? Diplomarsi dovrebbe essere visto come qualcosa di “normale”, come semplicemente svolgere il proprio dovere? O è giusto festeggiare anche in modo eccentrico i traguardi?

Un post su X sul tema è diventato virale. Ecco cosa ha scritto un’utente: “Vero, forse i tempi cambiano, forse io sono boomer ma la corona d’alloro per la maturità non si può vedere! Ma tutta questa fretta di fare le cose da grandi da dove viene? Io pagherei per tornare indietro nel tempo”.

Le reazioni

Ed ecco alcuni commenti:

“Purtroppo noto che le nuove generazioni sembra siano nat* già grandi. È come se bruciassero le tappe in ogni cosa”.

“Ho visto una bimba leccese festeggiata con un bouquet di fiori e foto per l’attestato di terza media”.

“Per la maturità poi! Nel diplomificio Italia…a me fa sorridere anche chi fa grandi feste per la triennale”.

“Se vuole mettere la corona d’alloro alla maturità è liberissima di farlo, piuttosto il problema siete voi che state sempre a giudicare le scelte degli altri”.

“Anche io vedo l’ora di metterla, ma la corona d’alloro alla maturità non si può vedere, poiché si sta buttando un simbolo che contraddistingue e premia i LAUREATI nel c***o. Ma poi paragonare la maturità alla laurea anche no, capite che ogni evento ha la sua premiazione”.