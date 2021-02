Firenze: studente cade dal quarto piano e muore sul colpo

Uno studente è precipitato dal quarto piano di un appartamento in pieno centro a Firenze ed è morto sul colpo. Come riporta il quotidiano ‘La Nazione’ l’episodio è accaduto la scorsa notte mentre il ragazzo si trovava in casa di alcuni amici.

Ancora oscuri i motivi della caduta, i carabinieri stanno svolgendo i rilievi e hanno posto l’appartamento sotto sequestro. Dalle prime testimonianze, pare che il giovane fosse stato accompagnato a letto dagli amici e successivamente uno di loro si sia accorto che il giovane non fosse presente e la finestra era aperta.