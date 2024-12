Flash mob di studenti sulle strisce pedonali: “La sicurezza stradale non è un optional”

Circa duemila studenti hanno formato una catena umana attorno al liceo Alberti di Cagliari per chiedere maggiore sicurezza stradale, a meno di tre settimane dalla tragica morte di Beatrice Loi, investita mentre andava a scuola.

I ragazzi si sono radunati in piazza dei Centomila, per poi attraversare le strade e le strisce pedonali vicine. La manifestazione, sostenuta da studenti di diversi istituti, ha richiesto l’installazione di dissuasori più volte sollecitati e mai realizzati.

Il corteo ha esposto striscioni dedicati a Beatrice, come “Buon viaggio stellina”, insieme a cartelli di denuncia: “Quanto vale la vita di uno studente?”, “Andare a scuola non può costarti la vita“.

Come riporta Ansa, gli studenti hanno denunciato l’assenza di misure adeguate su Viale Colombo, lamentando l’indifferenza delle istituzioni. Chiedono interventi immediati, come dossi, semafori e vigilanza, per garantire la sicurezza non solo dell’Alberti, ma di tutte le scuole di Cagliari.