Spray al peperoncino a scuola, qualcuno semina il panico: malori per tre alunni e due adulti, uno in ospedale

Spray al peperoncino a scuola, qualcuno semina il panico: malori per tre...

Ancora spray al peperoncino in una scuola: stavolta a usarlo è stato qualcuno all’interno di un istituto superiore della bergamasca. Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, 9 aprile. Il gesto ha scatenato il caos; è dovuta intervenire un’ambulanza del 118.

Come riporta Il Corriere della Sera, lo spray ha causato malori e bruciore agli occhi. Sul posto sono stati mandati anche i vigili del fuoco, che non hanno però rilevato tracce di gas. La bravata dev’essere stata compiuta in un corridoio, vicino alle aule.

Cinque persone soccorse

Il personale ha soccorso cinque persone: un sedicenne, due ragazzi di 17 anni (un maschio e una femmina) e due adulti, due donne, di 44 e 52 anni. Per quest’ultima, in codice giallo, è stato necessario il trasporto all’ospedale. Le altre persone non sono state ospedalizzate. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Non è stato necessario interrompere le lezioni, che sono proseguite per l’intera mattinata in modo regolare.

Nove studenti intossicati a Modena

I casi simili proliferano: solo lo scorso lunedì 17 marzo a Modena, in un istituto, per la terza volta dal 2023, uno studente ha usato la bomboletta causando il panico. Il bilancio è di nove studenti lievemente intossicati, quattro ragazzi e cinque ragazze. La maggior parte di loro è stata trattata dai sanitari sul posto mentre due ragazze, di 15 e 18 anni. Lo riporta Il Corriere della Sera.

“E’ una cosa molto pericolosa, non è una bravata. Era da poco finita la ricreazione. Il motivo non si sa, forse per saltare un’interrogazione. In tanti si sono fatti prendere dal panico”, ha detto un’alunna.