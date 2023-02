Flashmob ieri silenzioso a Firenze per Savino

Almeno oltre 300 persone, nonostante la pioggia e il freddo, si sono radunate nel pomeriggio a Firenze per dare luogo a un flash-mob ‘silenzioso’ a favore della preside Annalisa Savino davanti al ‘suo liceo’, lo scientifico Leonardo da Vinci in via Marignolli, chiuso essendo domenica.

Un fischietto- scrive l’Ansa- come quelli da vigile urbano, ha dato il via all’iniziativa che si è svolta nella forma di una sosta davanti all’istituto. Hanno partecipato all’iniziativa tanti genitori di studenti di altri istituti fiorentini, oltre a quelli dello stesso liceo Leonardo da Vinci.

Per parecchi minuti, dopo il segnale col fischietto, la folla è rimasta in silenzio e immobile, fino al lungo applauso liberatorio finale.

Assente la preside Savino, da giorni trincerata nel massimo riserbo, mentre il flashmob è stato promosso attraverso passaparola e via gruppi chat da sabato pomeriggio.

Intanto sulla facciata dell’ingresso del liceo, proprio sulla ringhiera dove i giovani di Blocco studentesco, affiliato a Casapound, hanno esposto lo striscione di reazione alla circolare della preside, campeggiano le immagini di Falcone e Borsellino.