Briatore, l’ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Dice sempre sì a nostro figlio se ha buoni voti. Ma andare bene a scuola è un dovere”

Qualche giorno fa abbiamo parlato dell’imprenditore Flavio Briatore e dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci, genitori del 14enne Nathan Falco, e sulle loro discrepanze in merito alla sua educazione. In una puntata del programma di Canale5 Verissimo, andata in onda qualche mese fa e riproposta in replica qualche giorno fa la showgirl calabrese è tornata sul tema.

“Non è che se vai bene a scuola puoi far tutto”

Ecco le sue parole durante l’intervista condotta proprio con accanto il figlio adolescente: “Il problema è che il papà, Flavio, dice sempre di sì. Anche se ci mettiamo d’accordo prima per dire no a Nathan lui poi cambia idea. Dice ‘eh, ha portato un bel voto a scuola. Non è che se vai bene a scuola puoi far tutto. Andare bene a scuola è un suo dovere”.

Il ragazzino ha puntualizzato il fatto che, se va bene a scuola, dovrebbe essere premiato. Chi ha ragione? Giusto riconoscere l’impegno o, appunto, andare bene a scuola dovrebbe essere visto come “normale”?

“Ho criticato la prof di mio figlio perché voleva far studiare Pirandello”

“Mio figlio fa la scuola internazionale a Montecarlo, principalmente in lingua inglese, poi in francese e dopo in italiano. Quest’anno è arrivata una professoressa d’italiano che faceva studiare, nella classe di mio figlio, Pirandello. Io l’ho chiamata e le ho detto: ‘Guardi che questi ragazzi qui sono italiani ma l’italiano è la terza lingua’. Adesso sembra che l’abbia capito”, ha detto Briatore mesi fa, scatenando polemiche.

Ecco gli elementi della scuola del futuro secondo l’imprenditore: “Il Governo deve investire sulla scuola. La scuola deve prepararli per il futuro, iniziando dalle lingue, e su quello in Italia siamo molto scarsi. Poi passando dalle nuove tecnologie. La scuola deve prima preparare i professori per questo. Bisogna partire dalla scuola, e prima della scuola partire dagli insegnanti”.