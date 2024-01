Flc-Cgil: in Sicilia solo 10 istituti su 154 aderiscono alla sperimentazione proposta dal governo

Secondo quanto sostiene la Flc-Cgil della Sicilia, attraverso un comunicato del suo segretario regionale, Adriano Rizza, sarebbero solo 10, su 154, gli istituti Tecnici professionali che avrebbero aderito alla sperimentazione del governo.

La sperimentazione riguarda la compressione del percorso “scolastico dagli attuali 5 anni a 4. Un fallimento annunciato che dà ragione -precisa Rizza- alle nostre perplessità”.

E aggiunge: “La comunità scolastica siciliana, in linea con quella delle altre regioni italiane ha bocciato il tentativo del governo di ridurre le ore di didattica generale per gli studenti che intendono intraprendere un percorso di istruzione tecnico professionale. Eppure il Ministro Valditara non solo fa orecchie da mercante, ma addirittura spaccia questi dati come un successo”.

“Invitiamo ancora una volta il governo a tornare sui propri passi e ad aprire su questo tema un confronto vero sulle reali necessità di riforma del settore tecnico-professionale, che semmai ha bisogno di aumentare il tempo scuola e non di ridurlo”.

Occorre tuttavia precisare che il ministro, su questa materia, nel corso di una intervista lanciata da La Presse, ha tolto ogni possibile ambigua critica, dicendo che il suo dicastero punta alla “qualità più che alla quantità” delle materie.