Florida: decessi a catena per covid. Morte 4 maestre

Tra martedì e mercoledì scorso sono morte in Florida negli Usa la maestra elementare di Pinewood e la rappresentante sindacale Janice Wright, di 48 anni, Katina Jones, maestra alla Dillard Elementary Schoole l’assistente all’insegnamento della stessa scuola elementare, Yolonda Hudson-Williams, entrambe di 49 anni.

Non erano vaccinate e sono morte a distanza di meno di 24 ore.

Non si conosce ancora invece il nome della quarta vittima ma anche lei era un’insegnante, diplomata e abilitata all’insegnamento nella contea di Broward. Pare che anche lei infatti avesse stretti legami con le due scuole elementari.

Intanto il consiglio scolastico della contea di Broward ha votato in questa settimana per sfidare l’ordine del governatore della Florida Ron DeSantis, che ha rimosso l’obbligo di mascherina a scuola.

La contea continuerà a chiedere a insegnanti e bambini di continuare a indossare le mascherine e applicare tutti i protocolli sanitari, come la disinfezione le mani e attuare sforzi extra per sanificare e rendere sicuri tutti gli ambienti scolastici, così come quelli del personale e dei visitatori.

Il governatore ha anche minacciato di rifiutare di pagare i sovrintendenti e i membri del consiglio che decideranno di andare contro l’ordine esecutivo che vieta le mascherine nelle scuole. Per il governatore della Florida le raccomandazioni del CDC americano a indossare sempre le mascherine sono «la più grande minaccia alla libertà mai stata fatta prima»

Complessivamente in Florida si sono registrati 2.877.214 casi di contagio Covid e 40.766 decessi. Lo Stato americano non riporta il numero di nuovi casi giornalieri, ma rivela pubblicamente i dati settimanali ogni venerdì.