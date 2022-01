Floridia: “Presto Ffp2 in tutte le scuole. Sulle quarantene dobbiamo semplificare”

A SkyTg24 è intervenuta la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia. Tra i temi toccati dalla senatrice 5 stelle l’arrivo delle mascherine Ffp2 nelle scuole e le quarantene in classe:

“Le Ffp2 arriveranno presto, se ne discuterà nel primo Consiglio dei Ministri utile, non dipende da me, so già che c’è la piena volontà del ministro, chiedo di pazientare pochissimo. Mi scuso perché dovevano arrivare prima. Servono le risorse, ci sono già i 92 milioni per il tracciamento. I bambini non sono discriminati, ma ulteriormente protetti. Da poco è iniziata la vaccinazione per questa età. Siamo consapevoli che questo porta delle difficoltà e delle quarantene che piano piano possiamo evitare. Insieme al ministero della Salute dobbiamo semplificare e chiarire. C’è stato un momento di sovrapposizione, di obbligo, si è creato un imbuto. Spero abbiamo superato il picco, e possiamo finalmente snellire e semplificare, ce n’è bisogno. Chiederò anche io al ministro di pubblicare i dati ogni settimana, non penso ci siano difficoltà. I dati come abbiamo visto sono buoni e questo ci consola”.

Il Presidente della Repubblica

Cos’è meglio per il Paese? “Sicuramente una stabilità governativa – afferma Floridia – siamo nel pieno di una gestione pandemica. Dare un nome al Paese che possa rappresentare tutti, Draghi è un nome spendibile. Lascerei il governo in quest’assetto, mi sono accorta che a ogni cambio del governo ci sono stati mesi di stabilizzazione. Sbagliato e inopportuno dare dimostrazione di cambi continui, non perché la figura di Draghi non sia meritevole del colle”.