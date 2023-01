Fondi PNRR scuola, come creare un sito web personalizzato? La proposta di Algorithmo

Il mondo dell’istruzione sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, sia dal punto di vista didattico che tecnologico. La digitalizzazione dei processi scolastici sta diventando sempre più importante per garantire una didattica efficace e una maggiore interazione tra studenti, docenti e famiglie. In questo contesto, la creazione e la gestione di un sito web dell’istituzione scolastica diventa fondamentale per mantenere una comunicazione costante e trasparente con tutti gli stakeholder interessati.



Per questo motivo, Algorithmo propone una soluzione innovativa per la creazione e la gestione di un sito web personalizzato per le esigenze delle scuole. La proposta prevede la creazione di un sito web utilizzando il CMS di WordPress, personalizzato appositamente per il mondo istituzionale della scuola. Inoltre, offre la possibilità di integrare il sito web con moduli dettagliati e specifici per ogni scuola, per personalizzare il sito in base alle esigenze di ciascuna istituzione.



Inoltre, include una gestione, manutenzione e assistenza del sito web fino al 2026, utilizzando i fondi messi a disposizione dal PNRR. In questo modo, assicura un corretto funzionamento del sito web e garantisce modifiche rapide e assistenza continua.

Il team di Algorithmo è composto da ingegneri informatici e sviluppatori professionisti a disposizione delle esigenze della scuola, con una pluriennale esperienza nella creazione di piattaforme digitali dedicate e siti web indirizzati alla Pubblica Amministrazione. Il personale è altamente qualificato sul tema privacy e con verticalizzazione sulla sicurezza informatica, garantendo così la massima sicurezza dei dati degli utenti.

Per maggiori informazioni:

www.algorithmo.it

mail: [email protected]

tel. 06/5743517

