Fondi Pon, fino a 10 mila euro a scuola per pc, software, proiettori, webcam e scanner: domande entro il 26 giugno

Come annunciato nei giorni scorsi dalla Tecnica della Scuola, il ministero dell’Istruzione ha confermato lo stanziamento di 29 milioni di euro per finanziare le smart class nelle scuole secondarie di secondo grado statali: le risorse sono state messe a disposizione attraverso il bando PON pubblicato su una pagina apposita del sito del ministero dell’Istruzione.

Quanti fondi e domande

Ogni scuola ammessa al finanziamento potrà ricevere un contributo fino a 10.000 euro. Le proposte possono essere presentate attraverso la pagina internet dalle ore 10.00 del 16 giugno alle ore 12.00 del 26 giugno prossimo.

Cosa potrà essere acquistato

Si tratta di fondi, in parte fondi strutturali e in parte risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale, che serviranno per acquistare strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (ad esempio proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare nuovi spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento. Anche in vista della ripresa di settembre.

Azzolina: risorse che resteranno in eredità alla scuola

“Continuano gli investimenti sul digitale – ha detto la ministra Lucia Azzolina -. Dall’inizio dell’emergenza, anche per sostenere la didattica a distanza, siamo già intervenuti, compreso questo finanziamento, con oltre 180 milioni di euro”.

La ministra ha tenuto a dire che “sono tutte risorse che resteranno in eredità alla scuola. Affrontando la crisi, abbiamo accelerato la spesa sull’innovazione”.