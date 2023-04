Fondo da 10 mln per famiglie studenti deceduti in scuola-lavoro

Sarebbe pronto, in base a una bozza ancora provvisoria, ma riportata da LaPresse e dal Sole 24 Ore, un decreto legge in materia di lavoro, in discussione lunedì primo maggio al consiglio dei ministri, che conterrebbe norme per il potenziamento della sicurezza sul lavoro.

In base a quanto pubblicano i due giornali, arriverebbe al ministero del Lavoro un fondo da 10 milioni per il 2023 e 2 milioni l’anno dal 2024 volto a “riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative”.