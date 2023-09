Fondo di istituto: una scuola su 4 non riuscirà a pagarlo nei tempi prescritti

Solamente una scuola su 4 riuscirà a pagare regolarmente il “fondo di istituto” entro la fine del mese: è il dato che emerge da una indagine che l’Ancodis ha svolto nelle istituzioni scolastiche dove sono presenti propri associati.

Rosolino Cicero, presidente dell’Ancodis (Associazione nazionale dei collaboratori dei dirigenti scolastici), snocciola numeri precisi; “Il 16% delle scuola non ha avuto ancora accreditato il fondo; il 19% ha avuto accreditato il fondo ma solo con una parte delle economie; il 24% ha avuto accreditato il fondo e il 41% ha avuto accreditato il fondo ma senza le economie”.

Spiega Cicero: “Ci siamo confrontati con numerosi dirigenti scolastici e dsga di tante scuole d’italia e la situazione sembra generalizzata. questo significa decine di migliaia di insegnanti che hanno lavorato con impegno per contribuire al buon funzionamento della propria scuola riceveranno in ritardo il compenso dovuto. Senza contare che molto spesso questo compenso copre solo in minima parte le ore di lavoro effettivamente svolte durante l’anno”.

In proposito è bene chiarire un’altra questione importante.

Il nuovo CCNL, siglato il 14 luglio scorso, prevede un aumento del 10% dei compensi per le attività aggiuntive.

Aumenterà cioè il compenso orario, ma siccome lo stanziamento complessivo rimarrà invariato accadrà che le scuole potranno retribuire un numero di ore inferiore. E, poiché il più delle volte le ore attribuite per l’incarico sono “nominali” e forfetarie, l’aumento sarà puramente “simbolico” e non reale.

“E – commenta Rosolino Cicero – saranno i collaboratori dei dirigenti scolastici e le figure di sistema principalmente a subirne gli effetti”.