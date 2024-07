Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, parte la trattativa per il CCNI a.s. 2024/25

Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, parte la trattativa per il CCNI...

Si è tenuto il 23 luglio al Ministero il primo incontro che dà il via alla trattativa sul contratto integrativo sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) per l’a.s. 2024/25.

Ne dà notizia la CISL Scuola.

L’Amministrazione ha informato le OO.SS. firmatarie del CCNL di aver avuto la certificazione del FMOF 2024/25 per un importo di 844.360.000 euro, quindi con un incremento di 43,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente,. A tale cifra dovrebbero aggiungersi altri 27,74 milioni di euro, corrispondenti alle economie per le quali si è in attesa di certificazione.

Il nuovo FMOF, fatti salvi gli importi relativi ad attività di recupero, incarichi specifici per il personale ATA e ore eccedenti, dovrà farsi carico di prevedere appositi finanziamenti per il pagamento:

delle ore di formazione del personale docente che eccedono le 80 h funzionali;

dell’indennità di disagio per gli assistenti tecnici impegnati nel I ciclo:

degli incarichi specifici previsti dall’art.54 del CCNL finalizzati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza agli alunni e al primo soccorso;

dell’eventuale incremento della quota variabile della indennità dei funzionari con incarico di DSGA;

dell’incentivo ai docenti che assicurano la continuità didattica agli alunni.

Sulla base di questi criteri, l’Amministrazione ha proposto la seguente articolazione degli importi:

20 milioni per la formazione dei docenti;

0,8 milioni per gli assistenti tecnici;

3 milioni per incrementare gli incarichi specifici del personale ATA;

3,5 milioni per incrementare la quota variabile dell’indennità di direzione;

30 milioni per incentivi alla continuità didattica.

La trattativa riprenderà mercoledì prossimo, 31 luglio.