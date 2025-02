Formazione docenti. Il CCNL 2019/2021 prevede che se svolta fuori dall’orario di servizio va retribuita con il fondo d’istituto

Il 19 gennaio 2024 è entrato in vigore del CCNL/scuola 2019/2021 e fra le diverse novità, finalmente è stata chiarita la problematica concernente l’obbligatorietà della formazione dei docenti e quando va retribuita.

Richiesta chiarimenti

E’ di qualche giorno la richiesta di chiarimenti di un nostro lettore in merito all’obbligatorietà dei corsi di formazione organizzati dalla scuola; se le ore di formazione rientrano negli obblighi di servizio e se devono essere retribuiti.

Disposizione contrattuale

Il CCNL 2019/2021 finalmente ha chiarito la problematica riguardante la formazione del personale scolastico, affermando che la stessa deve essere prevista nell’orario di servizio non coincidente con le ore destinate all’attività d’insegnamento, quindi nelle ore funzionali all’insegnamento.

Formazione

In merito l’art. 36 del CCNL 2019/2021, nell’attribuire alla formazione la funzione di “leva strategica per lo sviluppo professionale del personale”, al comma 7 dispone che qualora le ore di formazione dovessero superare le 40+40 ore previste devono essere retribuite “con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Attività funzionali all’insegnamento

L’art. 44 dello stesso CCNL, nell’elencare le attività funzionali all’insegnamento, in continuità con l’art. 36, oltre alle attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi, indica l’aggiornamento e la formazione.

Riscontro al dubbio del nostro lettore

Da quanto su esposto e con riferimento al CCNL in vigore, possiamo affermare che la formazione rientra negli obblighi dei docenti e se rientra nelle ore funzionali all’insegnamento, in quanto obbligo di servizio, non va retribuita, mentre se si dovessero sforare le 40+40 ore di attività funzionali, allora le ore eccedenti vanno retribuite anche in forma forfettaria con il fondo d’istituto.