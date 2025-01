Formazione del personale scolastico, avviso per la selezione di buone pratiche delle strategie innovative: scadenza 14 febbraio 2025

Formazione del personale scolastico, avviso per la selezione di buone pratiche delle...

Con avviso del 10 gennaio 2025 viene avviata la selezione per la presentazione di candidature da parte di istituzioni scolastiche che abbiano attuato iniziative progettuali di promozione, valorizzazione e sviluppo di strategie innovative per la formazione del personale scolastico.

Esse saranno inserite nel “Catalogo delle buone pratiche delle strategie innovative” composto da due sezioni:

Buone pratiche;

Buone pratiche di eccellenza.

Il “Catalogo delle buone pratiche delle strategie innovative” sarà inserito sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito nella pagina dedicata alla SAFI (Scuola di alta formazione dell’istruzione).

Tematiche

In particolare, le buone pratiche dovranno riferirisi ai seguenti argomenti:

a) Mentoring

b) Tutoring

c) Peer tutoring

d) Counselling

e) Cooperative learning

f) Reciprocal teaching

g) Tinkering

h) Teamworking

i) Working group.

Ci può candidarsi

Possono inviare la propria candidatura le scuole statali o paritarie del primo e del secondo ciclo, anche riunite in reti, che abbiano avviato iniziative progettuali di promozione, valorizzazione e sviluppo di Strategie innovative di cui all’articolo precedente.

Presentazione delle istanze

La candidatura va presentata utilizzando la scheda di presentazione progetto, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente, completa di tutti gli eventuali allegati e trasformata in un unico file in formato pdf.

La candidatura deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 13:00 del 14 febbraio 2025 alla seguente pec: [email protected]