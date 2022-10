Formazione e apprendimento: un festival nazionale di tre giorni a Modena

Appuntamento di grande interesse educativo e culturale a Modena dal 14 al 16 ottobre.

Si tratta di Learning More, il primo festival in Italia interamente dedicato all’apprendimento e alla formazione, organizzato da Future Education Modena (FEM) e Codice Edizioni, in collaborazione con Comune di Modena e Fondazione di Modena.

Si parlerà di neuroscienze educative, frontiere della didattica digitale e dell’EdTech, evoluzione delle competenze, nuovi linguaggi per l’apprendimento tra storytelling, service design, information design e game science, processi cognitivi supporto allo studio, neurodiversità, organizzazioni people-centered, corporate academies e human analytics.

Per saperne di più è possibile consultare il sito dedicato dove sono disponibili non solo il programma completo dei 100 e più eventi in catalogo ma anche presentazione sintetica delle principali aree tematiche che dei diversi incontri e seminari.

In considerazione della rilevanza di temi affrontati e del prestigio scientifico dei relatori, gli organizzatori si attendono una grande partecipazione di pubblico, studenti, insegnanti, ricercatori, studiosi, operatori culturali o anche semplicemente cittadini interessati a conoscere le nuove tendenze della formazione e della promozione degli apprendimenti.