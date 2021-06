Formazione gratuita digitale per docenti – il percorso Apple Teacher

Gli insegnanti lo sanno: la formazione è un fattore fondamentale per la crescita personale, didattica, professionale. Mai come oggi è importante mantenersi aggiornati sulle nuove metodologie didattiche (in particolare quelle basate sulla tecnologia) e acquisire competenze sempre nuove. Questo permette ai docenti di sfruttare le grandi potenzialità della didattica digitale per creare lezioni sempre più coinvolgenti, interattive, accessibili.

Il programma Apple Teacher nasce proprio per supportare gli insegnanti nel loro percorso di formazione continua. Con l’iscrizione al programma Apple Teacher hai accesso a un percorso formativo che puoi seguire in base alle tue disponibilità di tempo attraverso l’Apple Teacher Learning Center,una piattaforma di apprendimento online personalizzata e accessibile ovunque.

Seguendo le lezioni e sostenendo i test potrai ottenere l’ambito badge di Apple Teacher, che potrai sfoggiare nei tuoi profili social e che rappresenta la certificazione delle competenze digitali che hai acquisito. Nell’Apple Teacher Learning Center è potrai inoltre trovare i migliori casi di successo dalle scuole di tutto il mondo, per scoprire come gli insegnanti applicano la tecnologia alla loro didattica in contesti molto diversi tra loro. Troverai anche tante idee per attività interattive da svolgere da subito in classe con i tuoi allievi.

Iscriviti gratuitamente al programma Apple Teacher al link:

https://appleteacher.apple.com/#/auth/sign-up

PUBBLIREDAZIONE