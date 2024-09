Formazione incentivata per figure di sistema, i tempi sono strettissimi. Ancodis chiede una proroga

Da poco più di tre settimane è stato avviato il percorso di formazione incentivata per le figure di sistema organizzato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Indire, destinato all’anno scolastico 2023-2024. Questa iniziativa, che si concluderà entro il 30 settembre, è stata accolta con entusiasmo dai partecipanti, ma presenta anche delle difficoltà legate alla tempistica e agli impegni lavorativi

I corsisti hanno elogiato la struttura del percorso formativo, suddiviso in 9 moduli ben articolati e arricchito da video lezioni di alto livello, che testimoniano il riconoscimento dell’importanza delle figure di sistema nella scuola autonoma italiana. Tuttavia, le difficoltà emergono per via della scadenza ravvicinata e del periodo particolarmente impegnativo per i collaboratori dei dirigenti scolastici e per le figure di sistema. Questi docenti, infatti, sono coinvolti non solo nelle attività organizzative e di progettazione didattica, ma anche nell’insegnamento quotidiano, il che rende difficile trovare il tempo necessario per seguire il percorso formativo.

In molti casi, i corsisti sono già impegnati in altri percorsi di aggiornamento professionale, programmati nel corso del precedente anno scolastico, e si trovano costretti a seguire il nuovo percorso nel poco tempo libero a disposizione.

Alla luce di queste difficoltà, l’ANCoDiS (Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici) ha rinnovato al Ministero la richiesta di una proroga della scadenza, proponendo di estendere il termine di alcune settimane. Tale proroga permetterebbe ai docenti di affrontare il percorso formativo con maggiore serenità, conciliando meglio i tempi di lavoro a scuola con quelli dedicati alla formazione incentivata.