Formazione insegnanti 30 CFU, c’è la protesta per la non attivazione dei percorsi per chi è già abilitato

Formazione insegnanti 30 CFU, c’è la protesta per la non attivazione dei...

Come già detto, in diversi nostri articoli, il DPCM del 4 agosto 2023 ( 60 CFU, 36 CFU e 30 CFU), ha disposto l’attivazione di percorsi abilitanti a distanza e senza tirocinio per tutti gli insegnanti già abilitati in una classe di concorso e, che, avrebbero l’interesse di partecipare ai corsi abilitanti di 30 CFU per altra classe di concorso. La norma prevede che un docente di ruolo, o comunque in possesso di una qualsiasi abilitazione all’insegnamento, possa seguire un percorso abilitante di 30 CFU per un’altra classe di concorso per ottenere l’abilitazione. Purtroppo ad oggi le Università non hanno attivato questi corsi e, sembrerebbe, che in diverse realtà non verranno attivati tali percorsi.

Sapienza di Roma non attiva i percorsi abilitanti 30 CFU

Il MUR con la nota n. 21328 del 6 novembre 2023 ha comunicato agli atenei le tipologie di percorso da attivare nell’anno accademico 2023/2024.

In conformità con quanto previsto dalla nota sopracitata, NON è prevista l’attivazione presso Sapienza, per l’a.a. 2023/2024 delle seguenti tipologie di percorso:

Percorsi 30 CFU ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 riservato a coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno;

Percorso preordinato all’acquisizione dei 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’art. 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).

Bologna non attiva i corsi 30 CFU per docenti già abilitati

Anche l’Università di Bologna, come la Sapienza di Roma, non attiverà alcuni percorsi abilitanti previsti dal DPCM del 4 agosto 2023.

Il MUR con la nota n. 21328 del 6 novembre 2023 [.pdf 265 KB] ha comunicato agli atenei le tipologie di percorso da attivare nell’anno accademico 2023/2024.

In conformità con quanto previsto dalla nota sopracitata, NON è prevista l’attivazione presso l’Università di Bologna, per l’a.a. 2023/2024 delle seguenti tipologie di percorso: