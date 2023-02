Frassinetti: annullate quel convegno sulle foibe

La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, chiede che il convegno “giustificazionista” previsto per domani in un’aula del liceo scientifico ”Majorana” di Orvieto non si svolga. E annuncia pure verifiche

Dice infatti all’Adnkronos: “Trovo gravissimo che domani a Orvieto si tenga un convegno di aggiornamento e formazione per il personale scolastico con finalità giustificazioniste, in un’aula del liceo scientifico ‘Majorana’, dal titolo ‘Le vicende del confine orientale d’Italia durante la seconda guerra mondiale e il contributo dei partigiani slavi alla Liberazione'”.

“Conosciamo bene il contributo dei partigiani slavi che hanno infoibato e torturato migliaia di italiani. Mi sembra assurdo soprattutto dopo le parole di condanna contro il negazionismo e il giustificazionismo del Presidente Mattarella nonché della volontà della Camera che da pochi giorni, in Commissione Cultura, ha approvato una mozione affinché nelle scuole debbano andare a parlare di questi fatti gli appartenenti alle associazioni di Esuli, che il dirigente scolastico del Liceo di Orvieto non tenga conto di queste autorevoli indicazioni”.