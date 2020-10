Fridays for future, oggi lo sciopero nazionale per il clima

La grande onda mondiale di attenzione al clima Fridays for future, che trova la sua massima espressione nel carisma della sua leader Greta Thunberg, da quasi un anno sembra essere sovrastata dalla più devastante ondata epidemiologica da Covid-19.

Tuttavia torniamo a parlare di clima con intento di protesta, in relazione allo sciopero di oggi 9 ottobre con cui la sezione italiana del movimento, Fridays for future Italia, da Milano a Roma, chiede al governo e all’Unione europea di destinare le risorse del Next generation fund ad una transizione energetica di stampo fortemente ecologico.

Il fondo, dotato di una capacità finanziaria di 750 miliardi di euro, si fonda su tre pilastri:

strumenti a sostegno degli sforzi profusi dagli Stati membri per riprendersi dalla crisi, superarne gli effetti e riemergere più forti;

misure volte a stimolare gli investimenti privati e sostenere le imprese in difficoltà;

rafforzamento di programmi strategici dell’UE per trarre insegnamento dalla crisi e rendere il mercato unico più forte e più resiliente e accelerare la duplice transizione verde e digitale.

Lo sciopero, trasmesso in diretta Facebook sul profilo del movimento, mostra cordoni di ragazzi distanziati e provvisti di mascherina. al grido di Fight climate injustice. La manifestazione è ancora in corso.